Im Sauerland haben am Samstag Müllsammler einen menschlichen Kopf gefunden. Gehört er zu der 32-jährigen Eritreerin, deren Hände im November auf der A45 bei Olpe und deren Körper kurze Zeit später in Monreal gefunden wurde?
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Bei einer Müllsammelaktion in einem Wald in Wenden im Sauerland wurde ein menschlicher Kopf gefunden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen nach dem Fund unweit der A4 auf, berichten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen in NRW. Ermittelt werde in alle Richtungen.