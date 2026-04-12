Nach Körperfund in Monreal Menschlicher Kopf gefunden – ist es die Eritreerin? Annika Wilhelm

dpa 12.04.2026, 15:43 Uhr

i Kräfte der Polizei sind in einem mit Flatterband abgesperrten Bereich eines Waldes im Einsatz. Bei einer Müllsammelaktion wurde unweit der A4 ein menschlicher Kopf gefunden. Berthold Stamm. picture alliance/dpa/Berthold Stamm

Im Sauerland haben am Samstag Müllsammler einen menschlichen Kopf gefunden. Gehört er zu der 32-jährigen Eritreerin, deren Hände im November auf der A45 bei Olpe und deren Körper kurze Zeit später in Monreal gefunden wurde?

Bei einer Müllsammelaktion in einem Wald in Wenden im Sauerland wurde ein menschlicher Kopf gefunden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen nach dem Fund unweit der A4 auf, berichten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen in NRW. Ermittelt werde in alle Richtungen.







Artikel teilen

Artikel teilen