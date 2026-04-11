Erfolgreiches Geschäftsjahr Debeka wächst doppelt so stark wie die Branche 11.04.2026, 06:00 Uhr

i Die Debeka blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Thomas Frey. picture alliance/dpa

15 Milliarden Euro an Beiträgen hat die Debeka im abgelaufenen Geschäftsjahr eingenommen. An ihre Mitglieder ausgezahlt hat die Koblenzer Gruppe 17 Milliarden. Die Differenz kommt aus Kapitalerträgen. Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr.

Die Debeka blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Mit einem Beitragsplus von 13,2 Prozent auf fast 15 Milliarden Euro wuchs die Koblenzer Versicherungsgruppe doppelt so stark wie die Branche, die laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) um 6,6 Prozent zulegte.







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