Goodbye Rheinland-Pfalz Fünf Tipps: So gelingt das Auswandern Hannah Klein 11.04.2026, 08:00 Uhr

i Wer auswandern will, sollte nicht bloß die Koffer packen. Im Vorfeld gibt es vieles zu bedenken. Oft kommen einige Fragen auf. Wem muss ich Bescheid geben? Wo muss ich mich abmelden? Brauche ich eine Arbeitserlaubnis im anderen Land? Was ist mit meinem deutschen Handyvertrag? Antworten auf all diese Fragen gibt es bei Auskunfts- und Beratungsstellen wie beispielsweise dem Raphaelswerk, einem gemeinnützigen, zentralen Fachverband des Deutschen Caritasverbands (Symbolfoto). Peter Kneffel/dpa

Der Traum vom Glück in einem fernen Land. Ein neues Leben. Ein Neustart. Wer diesen Schritt wagt, braucht mehr als nur Mut und gepackte Koffer: eine gute Vorbereitung, einen Plan und viele Antworten. Wie der Neustart im Ausland gelingt – fünf Tipps.

Ob zum Studieren, Arbeiten, im Rentenalter oder der Liebe wegen: Die Gründe, aus denen Menschen sich fürs Auswandern entscheiden, sind vielfältig. Ein anderes Leben, ein anderer Ort, ein Neustart. Doch wird die bloße Idee dann konkreter, gibt es viele Fragen, die sich nicht mehr einfach wegträumen lassen.







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