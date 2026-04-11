Der Traum vom Glück in einem fernen Land. Ein neues Leben. Ein Neustart. Wer diesen Schritt wagt, braucht mehr als nur Mut und gepackte Koffer: eine gute Vorbereitung, einen Plan und viele Antworten. Wie der Neustart im Ausland gelingt – fünf Tipps.
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Ob zum Studieren, Arbeiten, im Rentenalter oder der Liebe wegen: Die Gründe, aus denen Menschen sich fürs Auswandern entscheiden, sind vielfältig. Ein anderes Leben, ein anderer Ort, ein Neustart. Doch wird die bloße Idee dann konkreter, gibt es viele Fragen, die sich nicht mehr einfach wegträumen lassen.