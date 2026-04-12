Ein Ballett, zwei Städte: Annett Göhre und Steffen Fuchs choreografieren „Creative Dialogues“ in Koblenz und Ulm. Dieselben Schritte – für zwei Ensembles und aus zwei künstlerischen Perspektiven. Ein seltenes Experiment im Tanzbetrieb.
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Diese Premiere ist keine gewöhnliche Uraufführung: „Creative Dialogues“ entstand am Theater Koblenz, aber zeitgleich auch am Theater Ulm – mit identischem Konzept, demselben Leitungsteam und den jeweils örtlichen Compagnien. Ein doppelter Blick auf denselben Stoff, ein Experiment, das im Tanzbetrieb ziemlich einmalig sein dürfte.