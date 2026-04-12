Ballettpremiere in Koblenz Koblenz und Ulm im tänzerischen Dialog Claus Ambrosius 12.04.2026, 11:20 Uhr

i In "Creative Dialogues" geht es auch um Paardynamiken: Freiheit und Bindung, Eifersucht und Selbstentwurf, die Verlockung einer „freien Liebe“ – und ihre Brüche und Enttäuschungen (von links: Emanuele Caporale, Dayna Booth, Samuel Sepúlveda Sanguino, Hannah Marquette Law, Melvin Boschat). Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Ein Ballett, zwei Städte: Annett Göhre und Steffen Fuchs choreografieren „Creative Dialogues“ in Koblenz und Ulm. Dieselben Schritte – für zwei Ensembles und aus zwei künstlerischen Perspektiven. Ein seltenes Experiment im Tanzbetrieb.

Diese Premiere ist keine gewöhnliche Uraufführung: „Creative Dialogues“ entstand am Theater Koblenz, aber zeitgleich auch am Theater Ulm – mit identischem Konzept, demselben Leitungsteam und den jeweils örtlichen Compagnien. Ein doppelter Blick auf denselben Stoff, ein Experiment, das im Tanzbetrieb ziemlich einmalig sein dürfte.







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