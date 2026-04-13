Immer weniger Flüchtlinge kommen nach Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig klagen immer mehr Asylbewerber vor dem Trierer Verwaltungsgericht. Welche Ursachen das hat – und warum Trier ein Spezialfall ist.
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Seit Jahren kommen immer weniger Flüchtlinge ins Land. 2025 sank die Zahl auf etwas mehr als 5000 Asylsuchende, das sind halb so viele wie noch 2024 in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der Asylklagen im Land an. Immer mehr Flüchtlinge wehren sich juristisch gegen die Entscheidung, dass sie nicht in Deutschland bleiben dürfen.