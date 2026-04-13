Anstieg um 50 Prozent In RLP häufen sich Klagen von abgelehnten Asylbewerbern Sebastian Stein 13.04.2026, 11:50 Uhr

i In Rheinland-Pfalz kümmert sich das Verwaltungsgericht Trier um Asylklagen. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Immer weniger Flüchtlinge kommen nach Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig klagen immer mehr Asylbewerber vor dem Trierer Verwaltungsgericht. Welche Ursachen das hat – und warum Trier ein Spezialfall ist.

Seit Jahren kommen immer weniger Flüchtlinge ins Land. 2025 sank die Zahl auf etwas mehr als 5000 Asylsuchende, das sind halb so viele wie noch 2024 in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der Asylklagen im Land an. Immer mehr Flüchtlinge wehren sich juristisch gegen die Entscheidung, dass sie nicht in Deutschland bleiben dürfen.







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