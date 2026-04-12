HwK-Frühjahrskonjunkturbericht
Energiepreisexplosion drückt auf Stimmung im Handwerk
Florian Larscheid aus Insul an der Ahr ist seit 2025 als Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister selbstständig und nach sechs
Florian Larscheid aus Insul an der Ahr ist seit 2025 als Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister selbstständig und nach sechs Monaten Unternehmertum zufrieden mit der Auftragslage.
Jörg Diester/HwK Koblenz

Im vergangenen Herbst keimte noch ein zartes Pflänzchen des Optimismus im Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz. Davon ist nicht mehr viel übrig. Im aktuellen Frühjahrskonjunkturbericht der Handwerkskammer Koblenz stecken vor allem Alarmzeichen.

Lesezeit 2 Minuten
Das Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz schlägt Alarm: Zum vierten Mal in Folge fällt im aktuellen Frühjahrskonjunkturbericht der Handwerkskammer (HwK) Koblenz der Gesamt-Index. Das hat es in 36 Jahren Konjunkturumfrage noch nicht gegeben, teilt die Kammer mit.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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