Energiepreisexplosion drückt auf Stimmung im Handwerk
Im vergangenen Herbst keimte noch ein zartes Pflänzchen des Optimismus im Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz. Davon ist nicht mehr viel übrig. Im aktuellen Frühjahrskonjunkturbericht der Handwerkskammer Koblenz stecken vor allem Alarmzeichen.
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Das Handwerk im nördlichen Rheinland-Pfalz schlägt Alarm: Zum vierten Mal in Folge fällt im aktuellen Frühjahrskonjunkturbericht der Handwerkskammer (HwK) Koblenz der Gesamt-Index. Das hat es in 36 Jahren Konjunkturumfrage noch nicht gegeben, teilt die Kammer mit.