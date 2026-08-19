Galoppierende Baukosten, unsichere Förderkulissen, dringend notwendige Klimawandelanpassungen: Die Herausforderungen für Wohnungsbaugesellschaften wie die GSG Neuwied sind riesig. So stellt sie sich diesen in ihrem 100. Jahr.
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Schätzungen zufolge fehlen etwa eine Million Wohnungen in Deutschland. Auch in Rheinland-Pfalz ist bezahlbarer Wohnraum knapp, vor allem in urbanen Ballungsräumen. Die Stadt Neuwied ist da keine Ausnahme. Der Entwicklung stemmt sich die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) entgegen – und zwar schon seit 100 Jahren.