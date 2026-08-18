Wer gewinnt den „Edgar“?
Heimat Europa Filmfestspiele auf der Zielgerade
Der aus Bronze gegossene "Edgar" ist bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern das Objekt der Begierde. Wer ihn gewinnt,
Der aus Bronze gegossene "Edgar" ist bei den Heimat Europa Filmfestspielen in Simmern das Objekt der Begierde. Wer ihn gewinnt, wird an diesem Samstag bekannt gegeben.
Claus Ambrosius

Nach zwei prall gefüllten Programmwochen endet das Festival an diesem Samstag mit der Preisverleihung. Davor warten in der „Classic“-Reihe unter anderem noch die Comedian Harmonists, ein neuer Besucherrekord ist ebenfalls in Sicht.

Lesezeit 1 Minute
Zwei Wochen lesen sich auf dem Papier zunächst einmal wie ein recht überschaubarer Zeitraum, doch wie viel hochklassige Unterhaltung sich in diesen Rahmen packen lässt, demonstrieren die Heimat Europa Filmfestspiele derzeit wieder überaus eindrucksvoll in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis): Auf den Eröffnungsabend mit dem Familiendrama „Etwas ganz Besonderes“ und dem Konzert der Goldenen Heimat-Grammofoniker folgte in den zurückliegenden Tagen ein ...
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