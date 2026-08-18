Innenministerium nennt Zahlen
Verschwundene Asylbewerber: Jeder Vierte polizeibekannt
Alleine aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil sind in den vergangenen anderthalb Jahren knapp 350 Persone
Alleine aus der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil sind in den vergangenen anderthalb Jahren knapp 350 Personen verschwunden.
Birgit Reichert. picture alliance/dpa

Knapp 1300 Asylbewerber sind in Rheinland-Pfalz untergetaucht. Wie viele von ihnen einer Straftat verdächtigt werden, wusste das Land zunächst nicht. Nun nennt das Innenministerium Zahlen.

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In den vergangenen anderthalb Jahren sind knapp 1300 Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz verschwunden. Sie lebten zwischenzeitlich in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes wie in Trier, Hermeskeil, Bitburg oder am Flughafen Hahn. Warum Asylbewerber die Einrichtung verlassen, kann viele Gründe haben, wird aber nicht erhoben.
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