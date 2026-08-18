Prozessauftakt in Koblenz
Hans S. gesteht Mord an Amy Lopez vor dem Landgericht
Hans S. erscheint mit dem Rollator vor dem Landgericht in Koblenz. Der 81-Jährige soll vor fast 32 Jahren die US-Touristin Amy L
Hans S. erscheint mit dem Rollator vor dem Landgericht in Koblenz. Der 81-Jährige soll vor fast 32 Jahren die US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und brutal ermordet haben. Zum Prozessauftakt hat er die Tat über seinen Verteidiger in vollem Umfang gestanden.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zum Prozessauftakt im Fall Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht richten sich alle Blicke auf Hans S. Der 81-Jährige soll die US-Touristin 1994 vergewaltigt und ermordet haben. Ein psychiatrischer Gutachter gibt einen Einblick hinter seine Fassade.

Lesezeit 5 Minuten
Auf den Presserängen des Großen Schwurgerichtssaal haben sich die Fernsehteams aufgebaut. Alle Kameras sind auf die Tür zum Gang gerichtet. Auch die Zuschauer warten gebannt darauf, dass der Angeklagte vor dem Landgericht Koblenz erscheint. Der Andrang ist groß.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten