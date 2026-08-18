Prozessauftakt in Koblenz Hans S. gesteht Mord an Amy Lopez vor dem Landgericht Dirk Eberz 18.08.2026, 15:58 Uhr

i Hans S. erscheint mit dem Rollator vor dem Landgericht in Koblenz. Der 81-Jährige soll vor fast 32 Jahren die US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und brutal ermordet haben. Zum Prozessauftakt hat er die Tat über seinen Verteidiger in vollem Umfang gestanden. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Zum Prozessauftakt im Fall Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht richten sich alle Blicke auf Hans S. Der 81-Jährige soll die US-Touristin 1994 vergewaltigt und ermordet haben. Ein psychiatrischer Gutachter gibt einen Einblick hinter seine Fassade.

Auf den Presserängen des Großen Schwurgerichtssaal haben sich die Fernsehteams aufgebaut. Alle Kameras sind auf die Tür zum Gang gerichtet. Auch die Zuschauer warten gebannt darauf, dass der Angeklagte vor dem Landgericht Koblenz erscheint. Der Andrang ist groß.







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