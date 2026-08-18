Zum Prozessauftakt im Fall Amy Lopez vor dem Koblenzer Landgericht richten sich alle Blicke auf Hans S. Der 81-Jährige soll die US-Touristin 1994 vergewaltigt und ermordet haben. Ein psychiatrischer Gutachter gibt einen Einblick hinter seine Fassade.
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Auf den Presserängen des Großen Schwurgerichtssaal haben sich die Fernsehteams aufgebaut. Alle Kameras sind auf die Tür zum Gang gerichtet. Auch die Zuschauer warten gebannt darauf, dass der Angeklagte vor dem Landgericht Koblenz erscheint. Der Andrang ist groß.