Nach Warnung an der Ruhr
Medikamenten-Rückstände im Rhein wegen Niedrigwasser?
Riesige Sandbänke sind im Rhein bei Osterspai entstanden. Auch wenn es zuletzt geregnet hat, bleibt die Niedrigwasserlage vor al
Riesige Sandbänke sind im Rhein bei Osterspai entstanden. Auch wenn es zuletzt geregnet hat, bleibt die Niedrigwasserlage vor allem am Rhein dramatisch.
Thomas Frey/dpa. Thomas Frey

Das anhaltende Niedrigwasser bringt eine Menge ökologischer Herausforderungen mit sich. Reichern sich möglicherweise auch gefährliche Stoffe im Rhein an? Nachdem es in NRW eine Warnmeldung gab, haben wir beim Landesumweltamt RLP nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn es zuletzt geregnet hat, bleibt die Niedrigwasserlage vor allem am Rhein dramatisch. Zwar ist der Pegel Kaub inzwischen wieder knapp zweistellig, doch von normalen Wassermengen ist Deutschlands größter Fluss noch weit entfernt. Führt das dazu, dass sich potenziell gefährliche Stoffe im Flusswasser ansammeln?
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