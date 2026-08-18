Nach Entscheidung im Bundestag
Erhöhen sich RLP-Landtagsabgeordnete erneut die Diäten?
Die 105 Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags bekommen zurzeit monatlich 8572 Euro brutto.
Die 105 Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags bekommen zurzeit monatlich 8572 Euro brutto.
Andreas Arnold/dpa

Der Deutsche Bundestag beschloss im Juli, auf die für dieses Jahr geplante Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung, der sogenannten Diäten, wegen der Wirtschafts- und Haushaltslage zu verzichten? Ziehen die rheinland-pfälzischen Parlamentarier nach? 

Lesezeit 3 Minuten
Erhöhen sich die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten zum nächsten Jahr erneut die Abgeordnetenentschädigung, die sogenannten Diäten? Oder setzen sie eine Gehaltserhöhung, so wie es der Bundestag im Juli beschlossen hatte, in diesem Jahr aus?
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