Der Deutsche Bundestag beschloss im Juli, auf die für dieses Jahr geplante Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung, der sogenannten Diäten, wegen der Wirtschafts- und Haushaltslage zu verzichten? Ziehen die rheinland-pfälzischen Parlamentarier nach?
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Erhöhen sich die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten zum nächsten Jahr erneut die Abgeordnetenentschädigung, die sogenannten Diäten? Oder setzen sie eine Gehaltserhöhung, so wie es der Bundestag im Juli beschlossen hatte, in diesem Jahr aus?