Nach Entscheidung im Bundestag Erhöhen sich RLP-Landtagsabgeordnete erneut die Diäten? Bastian Hauck 18.08.2026, 12:36 Uhr

i Die 105 Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags bekommen zurzeit monatlich 8572 Euro brutto. Andreas Arnold/dpa

Der Deutsche Bundestag beschloss im Juli, auf die für dieses Jahr geplante Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung, der sogenannten Diäten, wegen der Wirtschafts- und Haushaltslage zu verzichten? Ziehen die rheinland-pfälzischen Parlamentarier nach?

Erhöhen sich die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten zum nächsten Jahr erneut die Abgeordnetenentschädigung, die sogenannten Diäten? Oder setzen sie eine Gehaltserhöhung, so wie es der Bundestag im Juli beschlossen hatte, in diesem Jahr aus?







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