Seit dem Wochenende warnt das Lagezentrum des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz landesweit vor Brand- und Rauchgeruch in Rheinland-Pfalz. Wie lange gelten die Warnungen noch? Welchen Einfluss hat der Regen? Ein Sprecher gibt Auskunft.
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Noch immer warnen die Behörden in Rheinland-Pfalz vor Rauch- und Brandgeruch, der insbesondere aus den Waldbrandregionen in Belgien zu uns herüberzieht. In diversen Leitstellen kam es zu besorgten Anrufen von Bürgern. Wir haben beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) nachgefragt, dessen Lagezentrum die Warnhinweise veröffentlicht.