Warnhinweise wegen Großbränden
Wäscht der Regen den Rauchgeruch aus der Luft in RLP?
Im Hohen Venn in Belgien dauert der Großeinsatz an. Der Waldbrand dort hat Auswirkungen bis tief nach Rheinland-Pfalz.
Im Hohen Venn in Belgien dauert der Großeinsatz an. Der Waldbrand dort hat Auswirkungen bis tief nach Rheinland-Pfalz.
Nicolas Lambert. Nicolas Lambert/belga/dpa

Seit dem Wochenende warnt das Lagezentrum des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz landesweit vor Brand- und Rauchgeruch in Rheinland-Pfalz. Wie lange gelten die Warnungen noch? Welchen Einfluss hat der Regen? Ein Sprecher gibt Auskunft.

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Noch immer warnen die Behörden in Rheinland-Pfalz vor Rauch- und Brandgeruch, der insbesondere aus den Waldbrandregionen in Belgien zu uns herüberzieht. In diversen Leitstellen kam es zu besorgten Anrufen von Bürgern. Wir haben beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) nachgefragt, dessen Lagezentrum die Warnhinweise veröffentlicht.
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