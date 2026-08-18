Warnhinweise wegen Großbränden Wäscht der Regen den Rauchgeruch aus der Luft in RLP? Tim Kosmetschke 18.08.2026, 13:52 Uhr

i Im Hohen Venn in Belgien dauert der Großeinsatz an. Der Waldbrand dort hat Auswirkungen bis tief nach Rheinland-Pfalz. Nicolas Lambert. Nicolas Lambert/belga/dpa

Seit dem Wochenende warnt das Lagezentrum des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz landesweit vor Brand- und Rauchgeruch in Rheinland-Pfalz. Wie lange gelten die Warnungen noch? Welchen Einfluss hat der Regen? Ein Sprecher gibt Auskunft.

Noch immer warnen die Behörden in Rheinland-Pfalz vor Rauch- und Brandgeruch, der insbesondere aus den Waldbrandregionen in Belgien zu uns herüberzieht. In diversen Leitstellen kam es zu besorgten Anrufen von Bürgern. Wir haben beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) nachgefragt, dessen Lagezentrum die Warnhinweise veröffentlicht.







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