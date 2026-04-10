In Urbach gerät ein Wohnhaus in Brand. Die Löscharbeiten sorgen für Verkehrsbeeinträchtigungen. Ist schon klar, wie es zu dem Feuer kommen konnte?

Urbach (dpa/lrs) – Ein Wohnhaus im Kreis Neuwied ist am späten Nachmittag in vollem Umfang in Brand geraten. Polizei und Feuerwehr rückten in der Gemeinde Urbach zum Einsatz aus und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Zur Ursache des Feuers und der Schadenshöhe liegen bislang noch keine Informationen vor, die Ermittlungen dazu dauern an. Während der Löscharbeiten kam es in der Umgebung zu Verkehrsbeeinträchtigungen.