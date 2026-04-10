Die jetzt in Kraft getretene Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll auch auf die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz übertragen werden. Statthaft? Oder Gift für den Landeshaushalt? Wir bilden Pro und Kontra in Debattenbeiträgen ab.
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Im folgenden Gastbeitrag verteidigt Lilli Lenz, Landesvorsitzende DBB Beamtenbund und Tarifunion, die geplante Gehaltserhöhung für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz:Die erwartete, gewerkschaftlich geforderte Anpassung der Bezüge für Landesbeamte und Versorgungsempfänger ist auch in Rheinland-Pfalz die notwendige Folge der allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung.