Pro Beamten-Gehaltserhöhung Beamtenbund-Chefin: „Besoldung ist kein Luxus“ 10.04.2026, 12:58 Uhr

i Lilli Lenz, Landesvorsitzende DBB Beamtenbund und Tarifunion Rheinland-Pfalz Fotostudio Rimbach/dbb rlp

Die jetzt in Kraft getretene Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll auch auf die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz übertragen werden. Statthaft? Oder Gift für den Landeshaushalt? Wir bilden Pro und Kontra in Debattenbeiträgen ab.

Im folgenden Gastbeitrag verteidigt Lilli Lenz, Landesvorsitzende DBB Beamtenbund und Tarifunion, die geplante Gehaltserhöhung für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz:Die erwartete, gewerkschaftlich geforderte Anpassung der Bezüge für Landesbeamte und Versorgungsempfänger ist auch in Rheinland-Pfalz die notwendige Folge der allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung.







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