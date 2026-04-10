Pro Beamten-Gehaltserhöhung
Beamtenbund-Chefin: „Besoldung ist kein Luxus“
Lilli Lenz, Landesvorsitzende DBB Beamtenbund und Tarifunion Rheinland-Pfalz
Lilli Lenz, Landesvorsitzende DBB Beamtenbund und Tarifunion Rheinland-Pfalz
Fotostudio Rimbach/dbb rlp

Die jetzt in Kraft getretene Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll auch auf die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz übertragen werden. Statthaft? Oder Gift für den Landeshaushalt? Wir bilden Pro und Kontra in Debattenbeiträgen ab.

Lesezeit 2 Minuten
Im folgenden Gastbeitrag verteidigt Lilli Lenz, Landesvorsitzende DBB Beamtenbund und Tarifunion, die geplante Gehaltserhöhung für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz:Die erwartete, gewerkschaftlich geforderte Anpassung der Bezüge für Landesbeamte und Versorgungsempfänger ist auch in Rheinland-Pfalz die notwendige Folge der allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFinanzen

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