Die jetzt in Kraft getretene Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll auch auf die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz übertragen werden. Statthaft? Oder Gift für den Landeshaushalt? Wir bilden Pro und Kontra in Debattenbeiträgen ab.
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Im folgenden Gastbeitrag kritisiert René Quante vom Bund der Steuerzahler die geplante Gehaltserhöhung für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz:Müssen Landesbeamte fair besoldet werden? Ja, natürlich. Ist es aber fair, einen Tarifabschluss für die Angestellten auf die Beamten zu übertragen?