Kontra Beamten-Gehaltserhöhung
Steuerzahlerbund: „Keine Rosinenpickerei betreiben“
René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz.
René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz.
BdSt Rheinland-Pfalz

Die jetzt in Kraft getretene Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll auch auf die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz übertragen werden. Statthaft? Oder Gift für den Landeshaushalt? Wir bilden Pro und Kontra in Debattenbeiträgen ab.

Lesezeit 2 Minuten
Im folgenden Gastbeitrag kritisiert René Quante vom Bund der Steuerzahler die geplante Gehaltserhöhung für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz:Müssen Landesbeamte fair besoldet werden? Ja, natürlich. Ist es aber fair, einen Tarifabschluss für die Angestellten auf die Beamten zu übertragen?

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFinanzen

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