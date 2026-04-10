Kontra Beamten-Gehaltserhöhung Steuerzahlerbund: „Keine Rosinenpickerei betreiben“ 10.04.2026, 12:58 Uhr

i René Quante, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler in Rheinland-Pfalz. BdSt Rheinland-Pfalz

Die jetzt in Kraft getretene Gehaltserhöhung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst soll auch auf die Landesbeamten in Rheinland-Pfalz übertragen werden. Statthaft? Oder Gift für den Landeshaushalt? Wir bilden Pro und Kontra in Debattenbeiträgen ab.

Im folgenden Gastbeitrag kritisiert René Quante vom Bund der Steuerzahler die geplante Gehaltserhöhung für Landesbeamte in Rheinland-Pfalz:Müssen Landesbeamte fair besoldet werden? Ja, natürlich. Ist es aber fair, einen Tarifabschluss für die Angestellten auf die Beamten zu übertragen?







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