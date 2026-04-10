Pro- und Kontra-Gastbeiträge Wie viel Beamtentum kann und muss sich RLP leisten? 10.04.2026, 13:00 Uhr

i Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Beamte in der Justiz, der Landesverwaltung oder bei der Polizei sowie Pensionäre sollen in Rheinland-Pfalz vom Tarifergebnis im öffentlichen Dienst profitieren. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Mehr Geld für die Landesbeamtinnen und -beamten: Das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst soll bald auf sie übertragen werden. Das ist nicht unumstritten, wie unsere Debattenbeiträge zeigen. Pro und Kontra.

Zu den wenig strittigen Punkten in den nun beginnenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz dürfte die nächste Gehaltserhöhung für die Landesbeamten gehören. Beide Parteien hatten frühzeitig angekündigt, die Übertragung des Tarifergebnisses des öffentlichen Dienstes auf die Beamtinnen und Beamten auf den Weg bringen zu wollen, womöglich dann rückwirkend zum 1.







Artikel teilen

Artikel teilen