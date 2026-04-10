Klangstark: Mehr als 200 Mitwirkende von Landesjugendorchester, Landesjugendchor und vom Staatstheater Mainz haben Mahlers Zweite mit Generalmusikdirektor Gabriel Venzago erarbeitet. Abschlusskonzert ist am 12. April in Koblenz bei freiem Eintritt.
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Misstrauen ist angebracht, wenn Konzertformate mit Superlativen werben: Aus den Weltstars der „Drei Tenöre“ wurden irgendwann Gruppen wie die „Five Tenors“, später die „12 Tenöre“. Viel hilft nicht immer viel. Bei Gustav Mahlers Zweiter Sinfonie allerdings schon.