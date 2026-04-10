Konzert-Ereignis in XXL Gemeinsam zur „Auferstehung“ Claus Ambrosius 10.04.2026, 14:40 Uhr

i Mehr als 200 Mitwirkende sind auf dem Technikmonitor auf der Seitenbühne des Mainzer Staatstheaters auszumachen: Beim Osterprojekt der Landesjugendmusikensembles mit dem Mainzer Staatstheaters steht Gustav Mahlers "Auferstehungssinfonie" auf dem Programm. Claus Ambrosius

Klangstark: Mehr als 200 Mitwirkende von Landesjugendorchester, Landesjugendchor und vom Staatstheater Mainz haben Mahlers Zweite mit Generalmusikdirektor Gabriel Venzago erarbeitet. Abschlusskonzert ist am 12. April in Koblenz bei freiem Eintritt.

Misstrauen ist angebracht, wenn Konzertformate mit Superlativen werben: Aus den Weltstars der „Drei Tenöre“ wurden irgendwann Gruppen wie die „Five Tenors“, später die „12 Tenöre“. Viel hilft nicht immer viel. Bei Gustav Mahlers Zweiter Sinfonie allerdings schon.







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