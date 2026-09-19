Fast 100 Feuerwehrleute kämpfen am späten Abend stundenlang gegen einen sich schnell ausbreitenden Brand in Neunkirchen. Zwei Männer können sich gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Bei einem Wohnhausbrand in Neunkirchen sind am späten Freitagabend zwei Männer im Alter von 40 und 57 Jahren leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen in dem Gebäude im Stadtteil Hangard in kurzer Zeit vom Erdgeschoss bis in den Dachstuhl aus.

Die beiden Verletzten hatten demnach kurz vor Eintreffen der Feuerwehr rechtzeitig auf die Straße flüchten können. Sie seien vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, hieß es.

Die Feuerwehr hatte es bei dem Einsatz mit mehreren Herausforderungen zu tun. Unter anderem konnte der Brand wegen der rasanten Ausbreitung der Flammen zwischenzeitlich nur von außen mit einem massiven Löschangriff bekämpft werden, so der Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen. Die Löscharbeiten der fast 100 Feuerwehrleute zogen sich den Angaben zufolge bis tief in die Nacht. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar.