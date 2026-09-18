Fraktion im Landtag schrumpft AfD wirft Abgeordneten Benjamin Haupt aus der Partei Bastian Hauck 18.09.2026, 13:04 Uhr

i Der Speyrer AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt ist ab sofort nicht mehr Mitglied der AfD – und damit auch nicht mehr Mitglied der AfD-Landtagsfraktion. Klaus Landry

Die AfD schasst den Landtagsabgeordneten Benjamin Haupt. Damit schrumpft die Fraktion im Landtag. Vor ein paar Wochen hatte Haupt durch Zustimmung zu menschenverachtenden Kommentaren Aufsehen erregt. Der Grund für seinen Ausschluss ist ein anderer.

Ein halbes Jahr nach der Landtagswahl schrumpft die zu Beginn der Wahlperiode gewachsene AfD-Landtagsfraktion von 24 auf 23 Mitglieder: Der Speyrer AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt ist ab sofort nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag.







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