Die AfD schasst den Landtagsabgeordneten Benjamin Haupt. Damit schrumpft die Fraktion im Landtag. Vor ein paar Wochen hatte Haupt durch Zustimmung zu menschenverachtenden Kommentaren Aufsehen erregt. Der Grund für seinen Ausschluss ist ein anderer.
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Ein halbes Jahr nach der Landtagswahl schrumpft die zu Beginn der Wahlperiode gewachsene AfD-Landtagsfraktion von 24 auf 23 Mitglieder: Der Speyrer AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt ist ab sofort nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag.