Studienergebnisse liegen vor
Haus & Grund: Viele Vermieter denken über Rückzug nach
62 Prozent der privaten Vermieter denken bei weiteren Regulierungen über einen Rückzug nach. Haus & Grund Rheinland-Pfalz warnt
62 Prozent der privaten Vermieter denken bei weiteren Regulierungen über einen Rückzug nach. Haus & Grund Rheinland-Pfalz warnt vor Risiken für mehr als die Hälfte des Mietwohnungsbestands im Land.
Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Private Vermieter in  RLP spüren den Druck: Verschärfungen des Mietrechts könnten sie zum Rückzug aus dem Markt bewegen, geht aus einer aktuellen Befragung des Eigentümerverbands Haus & Grund hervor. Diese liegt jetzt vollständig ausgewertet vor. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Mietwohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz steht auf tönernen Füßen – zumindest wenn es nach den Ergebnissen der Vermieterbefragung 2026 des Eigentümerverbands Haus & Grund Rheinland-Pfalz geht. 62,3 Prozent der befragten privaten Vermieter würden demnach bei weiteren Verschärfungen des Mietrechts auf Bundes- oder Landesebene einen vollständigen oder teilweisen Rückzug aus der Vermietung für wahrscheinlich halten.
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