Studienergebnisse liegen vor Haus & Grund: Viele Vermieter denken über Rückzug nach Anke Mersmann 19.09.2026, 06:00 Uhr

i 62 Prozent der privaten Vermieter denken bei weiteren Regulierungen über einen Rückzug nach. Haus & Grund Rheinland-Pfalz warnt vor Risiken für mehr als die Hälfte des Mietwohnungsbestands im Land. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Private Vermieter in RLP spüren den Druck: Verschärfungen des Mietrechts könnten sie zum Rückzug aus dem Markt bewegen, geht aus einer aktuellen Befragung des Eigentümerverbands Haus & Grund hervor. Diese liegt jetzt vollständig ausgewertet vor.

Der Mietwohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz steht auf tönernen Füßen – zumindest wenn es nach den Ergebnissen der Vermieterbefragung 2026 des Eigentümerverbands Haus & Grund Rheinland-Pfalz geht. 62,3 Prozent der befragten privaten Vermieter würden demnach bei weiteren Verschärfungen des Mietrechts auf Bundes- oder Landesebene einen vollständigen oder teilweisen Rückzug aus der Vermietung für wahrscheinlich halten.







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