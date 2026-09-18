Gastbeitrag zu Energie in RLP „Geplanter Pachtdeckel kann Kommunen Einnahmen kosten“ 18.09.2026, 18:00 Uhr

i Windkraftanlagen mit ihren riesigen Rotorblättern ragen im Windpark bei Beltheim im Hunsrück. Die Windenergieanlage wurde 2019 mit Bürgerbeteiligung erreichtet. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Die geplante Pachtbegrenzung für Windenergieanlagen könnte Kommunen Einnahmen kosten und die Akzeptanz erneuerbarer Energien gefährden, erläutert Christoph Hesse, Vorstand der Energieversorgung Mittelrhein. Und auch, wie eine Lösung aussehen könnte.

Die Bundesregierung will mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) die Energiewende marktwirtschaftlicher machen. Der Entwurf enthält viele richtige Ansätze: Die Ausbauziele bleiben unverändert, zusätzliche Windenergie-Ausschreibungen werden ermöglicht, Fördermechanismen sollen sich stärker an den tatsächlichen Marktbedingungen orientieren.







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