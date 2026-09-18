Denkmalpflege in RLP Eine Barocksensation kehrt heim nach Engers Claus Ambrosius 18.09.2026, 16:53 Uhr

i Eine Fürstenfigur wird auf ihren Sockel gehievt, Kulturminister Sven Täuber legt symbolisch für die letzten Zentimeter Hand an: 24 prächtige Büsten sind nach 55-jähriger Abwesenheit an ihre originalen Plätze vor Schloss Engers zurückgekehrt. Claus Ambrosius

Fast vollständig, frisch restauriert und endlich wieder am richtigen Ort: Schloss Engers hat seinen wertvollen Büstenzyklus zurück. Warum die Rückkehr 55 Jahre dauerte und was Wikipedia damit zu tun hat.

Der Fürst kommt am Kran geflogen, der Kulturminister fährt ihm im Arbeitskorb entgegen. Unten werden die Handys gezückt, während Sven Teuber dabei hilft, die letzte Büste dieses Festakts auf ihren Pfeiler zu setzen. Damit ist am Hofgitter von Schloss Engers eine Gesellschaft nahezu vollständig versammelt, die seit 55 Jahren niemand mehr so gesehen hat: Höflinge und Nymphen, Gestalten mit prächtigen Kopfbedeckungen und höchst unterschiedlichen ...







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