Vergessene Handwerksberufe Zu Besuch bei einer der letzten Kürschnerinnen in RLP Nina Legler 19.09.2026, 12:00 Uhr

i Martina Stertz ist eine der letzten Kürschner-Meisterinnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. In ihrem Atelier und der Werkstatt in Koblenz fertigt sie Kleidung aus Tierfellen und Leder an. Michael Lübke

Martine Stertz ist eine der letzten Kürschnerinnen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Im Interview gibt die Koblenzerin Einblicke in ihre Arbeit und bezieht Stellung zur Kritik an ihrem Handwerk – und warum sie sich davon nicht aufhalten ließ.

Dichtes, hellgrünes Haar überzieht den Sessel im Empfangsbereich. Ein eleganter brauner Besatz schmückt den Saum einer schweren Gardine. Sogar von der Wand sprießt feines Haar aus einem Bild mit Ziegenkopf. Dazwischen stehen die eigentlichen Hauptdarsteller: weiße Kleiderpuppen, behängt mit unfertigen Stücken, an denen die unterschiedlichen Naturhaare verarbeitet sind.







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