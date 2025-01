Wiederverwertung ist möglich Wohin mit dem alten Weihnachtsbaum? 03.01.2025, 16:00 Uhr

i Zu lange sollten die Weihnachtsbäume nicht mehr im heimischen Wohnzimmer stehen. Insbesondere, wenn echte Kerzen verwendet wurden, kann die Tanne schnell zum Brandrisiko werden. picture alliance/dpa/Fabian Strauch

Einige lassen ihren liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum noch eine Weile stehen, andere wollen ihn so bald wie möglich loswerden. Die meisten Gemeinden bieten dafür gesonderte Abholtermine an. Die Tanne kann aber auch anders wiederverwertet werden.

Gestern noch prachtvoller Schmuck vieler Wohnzimmer, heute schon nutzloser Abfall am Straßenrand: So geht es in diesen Tagen vielen der rund 30 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland.Kaum ist das neue Jahr eingeläutet, haben viele Bundesbürger das Bedürfnis, mit der weihnachtlichen Besinnlichkeit aufzuräumen und nach vorn zu schauen.

