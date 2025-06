Die Gerichte, Staatsanwaltschaften und das Justizministerium öffnen ihre Türen. Interessierte können sich Vorträge zu Rechtsthemen anhören und an Orte gehen, an die sie sonst eher nicht kommen.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Für rund 8.500 Menschen gehört die Justiz zum beruflichen Alltag. In dieser Woche können auch alle anderen hinter die Kulissen der Justiz in Rheinland-Pfalz blicken.

Wie ist der Arbeitsalltag im Gericht? Und wie sieht es hinter den Mauern einer JVA aus? Wer sorgt dafür, dass Urteile vollstreckt werden? Was hat KI mit Strafprozessen zu tun? Die «Woche der Justiz» in Rheinland-Pfalz öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Vom Gerichtssaal bis zur virtuellen Zeugensimulation will die Justiz zeigen, dass sie verantwortungsvoll, vielfältig und zukunftsorientiert arbeitet.

Strafrecht, Familienrecht, Verkehrsrecht

Beim Landgericht Koblenz gibt es etwa Vorträge zum Strafrecht, Verkehrsunfallrecht oder Zivilrecht. In Mainz gibt es unter anderem Führungen durchs Gerichtsgebäude und Besichtigungen eines originalen Gefangenentransportes.

Aber auch Vorträge zu Recht in sozialen Medien, Betäubungsmittel oder Familienrecht stehen auf dem Programm. Zudem gibt es Lesungen, Kunstausstellungen und die Aufzeichnung eines Live-Podcasts. Die «Woche der Justiz» geht noch bis Freitag.

In der Justiz einschließlich Justizvollzug arbeiten laut Ministerium derzeit rund 8.500 Menschen, davon etwa 6.320 bei Gerichten und Staatsanwaltschaften. Rund 1.400 von ihnen sind Richterinnen, Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Knapp 1.000 Beschäftigte sind als Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger tätig.