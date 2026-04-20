Koblenzer Fahrradhersteller
200 statt bis zu 320: Canyon streicht weniger Stellen
Canyon plant einen Abbau von Stellen – als Reaktion auf finanzielle Turbulenzen.
Canyon plant einen Abbau von Stellen – als Reaktion auf finanzielle Turbulenzen.
Canyon Bicycles

Canyon plant einen Abbau von Stellen – als Reaktion auf finanzielle Turbulenzen. Jetzt aber kann der Koblenzer Fahrradhersteller verkünden: Die Stellenstreichung soll in geringerem Umfang erfolgen als bislang befürchtet. Wie das erreicht wurde.

Lesezeit 1 Minute
In die Pläne zum Stellenabbau beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon kommt offensichtlich Bewegung: Inzwischen stehen nur noch 200 Stellen zur Disposition, erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber unserer Zeitung. Bislang war man von bis zu 320 Jobs ausgegangen, die wegfallen könnten.

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