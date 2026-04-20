Koblenzer Fahrradhersteller 200 statt bis zu 320: Canyon streicht weniger Stellen Tim Kosmetschke 20.04.2026, 11:00 Uhr

i Canyon plant einen Abbau von Stellen – als Reaktion auf finanzielle Turbulenzen. Canyon Bicycles

Canyon plant einen Abbau von Stellen – als Reaktion auf finanzielle Turbulenzen. Jetzt aber kann der Koblenzer Fahrradhersteller verkünden: Die Stellenstreichung soll in geringerem Umfang erfolgen als bislang befürchtet. Wie das erreicht wurde.

In die Pläne zum Stellenabbau beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon kommt offensichtlich Bewegung: Inzwischen stehen nur noch 200 Stellen zur Disposition, erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber unserer Zeitung. Bislang war man von bis zu 320 Jobs ausgegangen, die wegfallen könnten.







Artikel teilen

Artikel teilen