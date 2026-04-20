Kostenloser Vortrag 
Koblenzer Kriminologin klärt über Betrugsmaschen auf

Betrüger nutzen raffinierte Maschen, um ihre Opfer zu täuschen. Ein kostenloser Vortrag unserer Zeitung und des Polizeipräsidiums Koblenz klärt auf, wie man sich schützt und welche Strategien wirklich helfen.

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Betrüger werden immer raffinierter. Ob der klassische Enkeltrick, das Auftreten als falsche Polizeibeamte oder schockierende Anrufe – Täter nutzen gezielt Ausnahmesituationen aus, um ihre Opfer zu manipulieren. Zwar stehen Seniorinnen und Senioren besonders im Fokus, doch auch jüngere Menschen können Ziel solcher Angriffe werden.

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