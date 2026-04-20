Von Joe Cocker bis Udo Jürgens Leser erinnern sich an besondere Loreley-Momente Stefan Schalles 20.04.2026, 10:28 Uhr

i Bilder wie dieses sind ein Grund dafür, dass die Loreley heute als eine der schönsten Bühnen Deutschlands gilt. Ein magischer Ort, an dem über die Jahrzehnte viele Menschen besondere (Konzert-)Erlebnisse gesammelt haben. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Der Auftritt von Genesis am 3. Juli 1976 war das erste von heute Hunderten Konzerten auf der Loreley. 50 Jahre Rockgeschichte, die für viele Menschen eng verbunden sind mit unvergesslichen Erlebnissen. Einige davon haben unsere Leser mit uns geteilt.

Durch ein Kunstmärchen in Clemens Brentanos Roman „Godwi“ wurde die Loreley Anfang des 19. Jahrhunderts zum Mythos, galt später dank Dichtern wie Heinrich Heine als Inbegriff der Rheinromantik und genießt mit ihrer atmosphärischen Konzertbühne inzwischen auch in der Musikwelt Kultstatus.







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