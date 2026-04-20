Der Auftritt von Genesis am 3. Juli 1976 war das erste von heute Hunderten Konzerten auf der Loreley. 50 Jahre Rockgeschichte, die für viele Menschen eng verbunden sind mit unvergesslichen Erlebnissen. Einige davon haben unsere Leser mit uns geteilt.
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Durch ein Kunstmärchen in Clemens Brentanos Roman „Godwi“ wurde die Loreley Anfang des 19. Jahrhunderts zum Mythos, galt später dank Dichtern wie Heinrich Heine als Inbegriff der Rheinromantik und genießt mit ihrer atmosphärischen Konzertbühne inzwischen auch in der Musikwelt Kultstatus.