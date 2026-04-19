1000 Euro steuerfrei: Das klingt verlockend. Aber kommt die Entlastungsprämie wirklich? Wir haben große Arbeitgeber im Norden von Rheinland-Pfalz gefragt und sind auf viel Zurückhaltung gestoßen. Und auf Kritik an der Bundesregierung.
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Angesichts explodierender Energiepreise lechzen viele Menschen in Rheinland-Pfalz nach finanzieller Entlastung. Ob die von der Bundesregierung ins Spiel gebrachte steuerfreie Prämie die Lösung ist, darf bezweifelt werden. Denn in der Wirtschaft stößt die Idee alles andere als auf Begeisterung.