Schweres Gerät aufgefahren Beide Talbrücken an der A61 werden abgerissen 20.04.2026, 16:40 Uhr

i Schritt für Schritt wird die alte Tiefenbachtalbrücke abgerissen. Eine Sprengung ist aus Naturschutzgründen nicht möglich. Stattdessen kommt ein Demontagegerät zum Einsatz, mit dem Betonplatte und Betonträger abgetragen werden. Hannes P Albert/dpa. Hannes P. Albert/dpa

Die Dauerbaustelle an der A61 zwischen Rheinböllen und Stromberg hat bei vielen Pendlern jahrelang für Frust gesorgt. Mittlerweile ist das Nadelöhr allerdings deutlich entschärft worden. Unsere Zeitung hat sich vor Ort umgeschaut.

An der Baustelle an der A61 werden Bauhelme ausgeteilt. Gelbe Warnwesten haben die Journalisten schon übergezogen. Der Wind bläst eiskalt vom Hunsrück. Nur ein Schutthaufen trennt uns von der Autobahn. Wenige Meter entfernt rauscht der Verkehr an uns vorbei.







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