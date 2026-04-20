Neuer Generalvikar Tim Sturm
Im Bistum Trier hat jetzt ein Youngster das Sagen
Der neue Trierer Generalvikar Tim Sturm ist seit wenigen Tagen in Amt und Würden.
Der neue Trierer Generalvikar Tim Sturm ist seit wenigen Tagen in Amt und Würden.
Andreas Sommer/Trierischer Volksfreund

Der neue Trierer Generalvikar Tim Sturm ist seit wenigen Tagen in Amt und Würden. Warum geht sein Vorgänger Ulrich Graf von Plettenberg zurück in eine Pfarrei?

Lesezeit 3 Minuten
Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einen neuen Verwaltungschef. Der bisherige Leiter der Priesterausbildung, Tim Sturm (40), ist seit dieser Woche Nachfolger des langjährigen Generalvikars Ulrich Graf von Plettenberg. Der 61-jährige von Plettenberg geht auf eigenen Wunsch zurück in die Seelsorge, wird ab Sommer Pfarrer im saarländischen Saarlouis.

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