Wie schwer wiegt die Miete im Verhältnis zum Einkommen in Rheinland-Pfalz? Diese Frage hat der Eigentümerverband Haus & Grund beleuchtet und leitet daraus eine Forderung an die Politik ab. Und die Erkenntnis: Mainz ist ein besonders teures Pflaster.
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13,50 Euro pro Quadratmeter müssen Mieterinnen und Mieter im Schnitt in der Landeshauptstadt zahlen. Für eine 80-Quadratmeter-Wohnung werden so laut dem Immobilienportal ImmoScout24 etwa 1080 Euro fällig. Kalt. Andere Immobilienvermittler wie Engel & Völkers geben noch höhere Durchschnittspreise an.