Auswertung von Haus & Grund Wo zur Miete zu wohnen in RLP besonders teuer ist Anke Mersmann 27.11.2026, 12:01 Uhr

i Mietkosten können das Nettoeinkommen unterschiedlich stark belasten. Es gibt regional große Unterschiede. Haus & Grund hat ein Ranking aufgestellt. Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

Wie schwer wiegt die Miete im Verhältnis zum Einkommen in Rheinland-Pfalz? Diese Frage hat der Eigentümerverband Haus & Grund beleuchtet und leitet daraus eine Forderung an die Politik ab. Und die Erkenntnis: Mainz ist ein besonders teures Pflaster.

13,50 Euro pro Quadratmeter müssen Mieterinnen und Mieter im Schnitt in der Landeshauptstadt zahlen. Für eine 80-Quadratmeter-Wohnung werden so laut dem Immobilienportal ImmoScout24 etwa 1080 Euro fällig. Kalt. Andere Immobilienvermittler wie Engel & Völkers geben noch höhere Durchschnittspreise an.







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