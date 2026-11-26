Auftritt in der Stadthalle Vince Ebert kommt auf Abschiedstour nach Hachenburg 26.11.2026, 15:00 Uhr

i Ist mit seinem aktuellen Programm in der Hachenburger Stadthalle zu Gast: der Kabarettist Vince Ebert. Frank Eidel

Wer Vince Ebert noch einmal live erleben möchte, hat hierzu nicht mehr viele Gelegenheiten. Für 2027 hat der Kabarettist seinen Bühnenabschied angekündigt, vorab steht er mit „Vince of Change“ allerdings noch mal im Westerwald auf der Bühne.

Wenn die Realität immer mehr zur Satire wird, wie bitte soll man das als Satiriker noch toppen? Diese Frage stellt sich Vince Ebert in seinem aktuellen Programm „Vince of Change“, mit dem er am Samstag, 5. Dezember, um 20 in die Stadthalle in Hachenburg (Westerwaldkreis) auftritt.







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