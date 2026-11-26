Streik bei Amazon: Koblenz und Frankenthal machen mit
Während Kunden am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen, legen Amazon-Beschäftigte in Koblenz und Frankenthal die Arbeit nieder – zudem an diversen Standorten außerhalb von Rheinland-Pfalz. Hintergrund ist ein jahrelang schwelender Tarifkonflikt.
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Passend zu Black Friday, einem der umsatzstärksten Shopping-Tage des Jahres, ruft die Gewerkschaft Verdi erneut Beschäftigte zu Warnstreiks bei Amazon auf – auch am Versandzentrum in Koblenz. Dort werden Mitarbeitende laut Verdi am Freitagmorgen die Arbeit niederlegen.