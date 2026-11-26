Das Warten auf eine freie Toilette bei Rock am Ring hat ein Ende – zumindest für die, die extra zahlen. Ein neues Upgrade soll 2027 für mehr Klo-Komfort auf den Campingplätzen sorgen. Was es damit auf sich hat und wie die Fans das finden.
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Mehr Klo-Komfort bei Rock am Ring: Für das Festivalwochenende im kommenden Jahr können sich die Ringrocker eine eigene mobile Toilette mieten. Kein langes Warten mehr in den Kloschlangen. Kein Bangen mehr, wie sauber oder versifft die nächste Toilette ist.