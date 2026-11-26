Alle Infos zum neuen Upgrade Rock am Ring 2027: Mehr Klo-Komfort gegen Aufpreis Hannah Klein Özdemir 26.11.2026, 16:30 Uhr

i Eine eigene Toilette bei Rock am Ring mit exklusivem Zugang: Ein neues Upgrade macht es im kommenden Jahr möglich. Die mobilen Toiletten werden gegen einen Aufpreis ins eigene Camp geliefert. Alles Wichtige zu diesem Angebot (Symbolfoto). Hannah Klein Özdemir

Das Warten auf eine freie Toilette bei Rock am Ring hat ein Ende – zumindest für die, die extra zahlen. Ein neues Upgrade soll 2027 für mehr Klo-Komfort auf den Campingplätzen sorgen. Was es damit auf sich hat und wie die Fans das finden.

Mehr Klo-Komfort bei Rock am Ring: Für das Festivalwochenende im kommenden Jahr können sich die Ringrocker eine eigene mobile Toilette mieten. Kein langes Warten mehr in den Kloschlangen. Kein Bangen mehr, wie sauber oder versifft die nächste Toilette ist.







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