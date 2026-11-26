Die Geisterbrücke von Rhaunen LBM: Firma ist für Panne beim Brückenbau verantwortlich Frank Schmidt-Wyk 26.11.2026, 14:00 Uhr

i Es führt eine Brücke ins Nirgendwo: Dass der Straßen- dem Brückenbau folgt, war laut LBM durchaus so vorgesehen. Allerdings gab es Verzögerungen. Kurt Knaudt

Eine Geisterbrücke im Nirgendwo, zwei weitere, kleine Brücken, die nichts überbrücken: Der Anblick der Baustelle Ortsumgehung Rhaunen hat eine absurde Note. Wie der Landesbetrieb Mobilität sich rechtfertigt und wie es jetzt weitergehen soll.

Die Geisterbrücke von Rhaunen ist in guter Gesellschaft: Sie wird seit 2022 flankiert von zwei weiteren, allerdings wesentlich kleineren Brücken, die ebenfalls ihrer Zeit gewissermaßen weit voraus sind. Beide sind zwar schon in Benutzung, dennoch fehlt ihnen etwas, nämlich das, was sie überbrücken sollen: die noch nicht gebaute Ortsumgehung Rhaunen (L 190) als Teil der künftigen Hunsrückspange zwischen Idar-Oberstein und Flughafen Hahn.







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