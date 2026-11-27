Koblenzer Kammerkonzerte Trio Sprezzatura begrüßt den Advent auf Spanisch 27.11.2026, 07:00 Uhr

i Das Berliner Trio Sprezzatura um (von links) Andreas Arend mit dem eigens entwickelten Instrument Lyra Polyversalis, June Telletxea und Wolfgang Eger Chris Ruiz

Ein bisschen Barock nebst Eigenkompositionen, spanische Weihnachtslieder und ein eigens erfundenes Instrument. Das ist die Mischung für das nächste Koblenzer Kammerkonzert mit dem Trio Sprezzatura.

Zu ihrem traditionellen Adventskonzert am Freitag, 4. Dezember, um 20 Uhr in der Basilika St. Kastor versprechen die Koblenzer Kammerkonzerte ein „außergewöhnliches Musikerlebnis voller Ausdruckskraft und klanglicher Raffinesse“. Verantwortlich hierfür sein wird das Berliner Trio Sprezzatura – und darin ganz maßgeblich auch Lautenist Andreas Arend mit der von ihm entwickelten Lyra Polyversalis.







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