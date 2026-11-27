Von Ikemura bis Babyführung Was das Arp Museum im Jubiläumsjahr geplant hat Stefan Schalles 27.11.2026, 10:30 Uhr

i Kern des Jubiläumsprogramms sind drei hochkarätige Ausstellungen, deren mittlere sich ab September 2027 Hans und Sophie Taeuber-Arp sowie 20 weiteren prägenden Künstlerpaaren der Jahre 1910 bis 1940 widmet. Auf dem Foto sind (von links) Jean Aurenche, dessen Schwester Marie-Berthe Aurenche und Max Ernst zu sehen. Jean Aurenche, Marie-Berthe Aurenche und Max Ernst, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn/image Centre Pompidou, MNAM-CCI, Pressestelle/Arp Museum. Jean Aurenche, Marie-Berthe Aurenche und Max Ernst, © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / image Centre Pompidou, MNAM-CCI, Pressestelle / Arp Museum

Hochkarätige Ausstellungen, schöne Erinnerungen und einige ganz neue Formate: Das Arp Museum feiert 2027 seinen 20. Geburtstag und hat sich hierzu einiges vorgenommen. Manch Glücklicher genießt dabei sogar das gesamte Jahr freien Eintritt.

„Zurück nach vorn“ – so lautet nicht nur der Titel der zweiten von drei hochkarätigen Ausstellungen, die für das kommende Jahr geplant sind; es ist auch das Motto, das sich das Arp Museum zu seinem dann gefeierten 20. Geburtstag verordnet hat. Einerseits, weil das aus dem historischen Bahnhof gewachsene Haus seine Kraft bis heute aus dem Dialog von Alt und Neu schöpft, Rückbesinnung und Aufbruch keine Gegensätze seien, wie Direktorin Julia ...







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