Eine Spendenaktion auf Rädern – und so viel mehr: Die Vor-Tour der Hoffnung feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Wo sie vom 24. bis 26. Juli stattfindet, was alles geplant ist – und wofür Spenden gesammelt werden.
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In vielen Orten im Norden von Rheinland-Pfalz wächst die Vorfreude, wird eifrig geplant, werden Spendenaktionen gestartet und kleine Veranstaltungen vorbereitet. Denn: Die Vor-Tour der Hoffnung kommt! Vom 24. bis zum 26. Juli rollt die Benefiz-Radtour durch die Region rund um Koblenz, wo der Tourtross diesmal sein Lager aufschlägt.