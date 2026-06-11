Benefiz-Radtour im Juli Wo Vor-Tour der Hoffnung rollt, stoppt und Geld sammelt Tim Kosmetschke 11.06.2026, 06:00 Uhr

i Vom 24. bis zum 26. Juli rollt die Benefiz-Radtour durch die Region rund um Koblenz, wo der Tourtross diesmal sein Lager aufschlägt. Wieder wird Geld gesammelt, das krebskranken und bedürftigen Kindern zugutekommt. Rolf H. Epple/Vor-Tour der Hoffnung

Eine Spendenaktion auf Rädern – und so viel mehr: Die Vor-Tour der Hoffnung feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Wo sie vom 24. bis 26. Juli stattfindet, was alles geplant ist – und wofür Spenden gesammelt werden.

In vielen Orten im Norden von Rheinland-Pfalz wächst die Vorfreude, wird eifrig geplant, werden Spendenaktionen gestartet und kleine Veranstaltungen vorbereitet. Denn: Die Vor-Tour der Hoffnung kommt! Vom 24. bis zum 26. Juli rollt die Benefiz-Radtour durch die Region rund um Koblenz, wo der Tourtross diesmal sein Lager aufschlägt.







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