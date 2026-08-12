Die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz sieht noch kein großes Fischsterben im Rhein. Aber einige Arten geraten schon in Stress. Denn noch nie war der Fluss so warm wie in diesem Jahr. Wir haben mit dem Biologen Matthias Scholten gesprochen.
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Besorgt verfolgt Matthias Scholten von der Bundesanstalt für Gewässerkunde Anfang Juli die Messwerte des Rheins bei Koblenz. Die Wassertemperatur steigt und steigt. Irgendwann kratzt das Thermometer erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen an der magischen 30-Grad-Marke.