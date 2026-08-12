Tropische Wassertemperaturen
Für viele Fische im Rhein wird es jetzt kritisch
Der Wels ist der große Gewinner im Rhein. Der Fisch kommt mit den steigenden Wassertemperaturen im Fluss recht gut zurecht. Sein
Der Wels ist der große Gewinner im Rhein. Der Fisch kommt mit den steigenden Wassertemperaturen im Fluss recht gut zurecht. Seine Population ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Andere Fischarten hingegen leiden bereits unter Hungerstress.
Bernd Mockenhaupt/Bundesanstalt für Gewässerkunde

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz sieht noch kein großes Fischsterben im Rhein. Aber einige Arten geraten schon in Stress. Denn noch nie war der Fluss so warm wie in diesem Jahr. Wir haben mit dem Biologen Matthias Scholten gesprochen.

Lesezeit 5 Minuten
Besorgt verfolgt Matthias Scholten von der Bundesanstalt für Gewässerkunde Anfang Juli die Messwerte des Rheins bei Koblenz. Die Wassertemperatur steigt und steigt. Irgendwann kratzt das Thermometer erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen an der magischen 30-Grad-Marke.
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