In Japan ist das herbstlich gefärbte Laub ein Naturschauspiel – glücklicherweise ist aber kein interkontinentaler Flug nötig, um sich im goldenen Oktober an rot-gelb leuchtenden Blättern zu erfreuen: Auch RLP hat in Wald und Wingert viel zu bieten.
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Wie grau der Herbst sein kann, hat das Regen-Intermezzo der vergangenen Tage gezeigt, laut den Vorhersagen soll sich die Sonne in den nächsten Tagen aber immer wieder hervorkämpfen. Scheint sie, wird auch der Herbst wieder prächtig – farbenprächtig. Dem bunten Herbstlaub der Bäume sei Dank.