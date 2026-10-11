Rheinland-Pfalz genießen Wo sich der Herbst in RLP von der schönsten Seite zeigt Anke Mersmann 11.10.2026, 15:00 Uhr

i Der Herbst lässt die Weinhänge im Ahrtal jedes Jahr aufs Neue in zahlreichen Farbnuancen von strahlendem Gelb bis hin zu tiefroten Burgundertönen erstrahlen. So wie hier mit dem Blick auf Ahrweiler. Dominik Ketz/Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler

In Japan ist das herbstlich gefärbte Laub ein Naturschauspiel – glücklicherweise ist aber kein interkontinentaler Flug nötig, um sich im goldenen Oktober an rot-gelb leuchtenden Blättern zu erfreuen: Auch RLP hat in Wald und Wingert viel zu bieten.

Wie grau der Herbst sein kann, hat das Regen-Intermezzo der vergangenen Tage gezeigt, laut den Vorhersagen soll sich die Sonne in den nächsten Tagen aber immer wieder hervorkämpfen. Scheint sie, wird auch der Herbst wieder prächtig – farbenprächtig. Dem bunten Herbstlaub der Bäume sei Dank.







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