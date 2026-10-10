Nach Schock für Vallendar
Wie Studenten auf den WHU-Abzug blicken
Die renommierte Wirtschaftshochschule WHU plant einen Abzug von Vallendar. Nicht jeder Student ist von dem Schritt begeistert.
Die renommierte Wirtschaftshochschule WHU plant einen Abzug von Vallendar. Nicht jeder Student ist von dem Schritt begeistert.
Michael Illjes

Dass die Wirtschaftshochschule WHU ihren Hauptstandort nach Düsseldorf verlegen will und der Campus in Vallendar perspektivisch aufgegeben wird, ist wie eine Bombe eingeschlagen. Was Studenten, die unmittelbar davon betroffen sind, davon halten.

Lesezeit 1 Minute
Ein Blick in die Tiefgarage bei der Privatuni Vallendar reicht aus, um zu merken: Die Strahlkraft der WHU endet nicht an der rheinland-pfälzischen Grenze. Dort parken Wagen mit Kennzeichen aus Wolfsburg, München oder Heidelberg – auch das ein oder andere hochpreisigere Modell.
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