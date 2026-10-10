Dass die Wirtschaftshochschule WHU ihren Hauptstandort nach Düsseldorf verlegen will und der Campus in Vallendar perspektivisch aufgegeben wird, ist wie eine Bombe eingeschlagen. Was Studenten, die unmittelbar davon betroffen sind, davon halten.

Ein Blick in die Tiefgarage bei der Privatuni Vallendar reicht aus, um zu merken: Die Strahlkraft der WHU endet nicht an der rheinland-pfälzischen Grenze. Dort parken Wagen mit

Kennzeichen aus Wolfsburg, München oder Heidelberg – auch das ein oder andere hochpreisigere Modell.