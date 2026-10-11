Folk-Star Katherine Priddy mit neuem Album in Neuwied
Die Reihe „Folk on the Rhine“ hat es sich zum Ziel gesetzt, hochkarätige Künstler nach Neuwied zu locken, und genau das ist nun in Person von Katherine Priddy erneut gelungen. Die Singer-Songwriterin präsentiert dort neue Musik – bei freiem Eintritt.
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Katherine Priddy zählt aktuell wohl zu den angesagtesten Stimmen in der internationalen Folk-Szene, hat sich mit ihrem neuen Album „These Frightening Machines“ bis in die Top fünf der britischen Charts gespielt – und macht auf ihrer daran anknüpfenden Europatournee nun auch Station in Neuwied-Engers.