Vergessene Handwerke in RLP
Geduld beim Küfer: Wo Eichenholz wie guter Wein reift
Andreas Hösch betreibt in der vierter Generation den Familienbetrieb Holzküferei Hösch Hackenheim (Landkreis Bad Kreuznach). Er
Andreas Hösch betreibt in der vierter Generation den Familienbetrieb Holzküferei Hösch Hackenheim (Landkreis Bad Kreuznach). Er gehört zu den letzten Holzküfer-Meistern in Rheinland-Pfalz.
Nina Legler

Andreas Hösch ist einer der letzten Holzküfer-Meister in Rheinland-Pfalz. Im Interview gewährt der Handwerker aus dem Kreis Bad Kreuznach Einblicke in seine Holzwerkstatt und erklärt, wie das Eichenholz für das gewisse Etwas im Wein sorgt.

Lesezeit 4 Minuten
Wo eben noch lautes Gehämmer die Holzwerkstatt erfüllte, herrscht für einen kurzen Moment Stille. Konzentriert und mit geübten Handgriffen presst der Küfer das glühende Metall auf das fast fertige Eichenfass. Es steigt eine Rauchwolke empor, die sich sogleich wieder verflüchtigt.
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