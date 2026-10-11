Theater Koblenz
Wenn Holzpuppen den Horizont erweitern
"Kind" stellt die richtigen Fragen nach dem, was außerhalb des gewohnten Sichtfelds liegt in der Koblenzer Uraufführung des Stüc
"Kind" stellt die richtigen Fragen nach dem, was außerhalb des gewohnten Sichtfelds liegt in der Koblenzer Uraufführung des Stücks "Aus dem selben Holz" von Ingeborg von Zadow.
Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Alle sind aus demselben Holz. Aber müssen deshalb alle gleich sein? Das Koblenzer Puppentheater macht aus dieser Frage eine einfallsreiche Uraufführung. „Aus dem selben Holz“ erzählt vom Mut, den eigenen Blick zu weiten.

Lesezeit 3 Minuten
Über die verspätete Rückkehr des Theaters Koblenz vom Zelt ins Große Haus ist viel geredet worden. Nun hat der Spielbetrieb im Stammhaus ganz still und leise wieder begonnen. Im großen Saal? Nein, unter dem Dach: auf der Probebühne 2, der kleinsten Spielstätte des Hauses, öffnet eine Uraufführung des Puppentheaters eine erstaunlich große Welt.
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