Mit neuem Programm in Bad Ems
Katrin Iskam: Ein Hauch von Wahnsinn für den Garten
„Gärtnern ohne viel Geschiss“ lautet das Motto von Katrin Iskam. Es ist zugleich auch der Titel ihres aktuellen Bühnenprogramms,
„Gärtnern ohne viel Geschiss“ lautet das Motto von Katrin Iskam. Es ist zugleich auch der Titel ihres aktuellen Bühnenprogramms, mit dem die Garteninfluencerin Mitte Dezember im Kurtheater Bad Ems zu Gast ist.
Nicole Müller

Unterhosen für den Frostschutz, High Heels zur Rasenbelüftung. Mit ungewöhnlichen Tipps und ihrer schrägen Art wurde die Krankenschwester zur Garteninfluencerin. Mit uns spricht sie über ihr „total verrücktes“ Leben und die Leidenschaft fürs Grüne.

Lesezeit 6 Minuten
Eigentlich wollte sich Katrin Iskam in der Lüneburger Heide nur ihren ganz persönlichen Gartentraum erfüllen, doch inzwischen inspiriert sie mit herzhaftem Humor und unkonventionellen Methoden allein auf Instagram Zehntausende Menschen.
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