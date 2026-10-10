Unterhosen für den Frostschutz, High Heels zur Rasenbelüftung. Mit ungewöhnlichen Tipps und ihrer schrägen Art wurde die Krankenschwester zur Garteninfluencerin. Mit uns spricht sie über ihr „total verrücktes“ Leben und die Leidenschaft fürs Grüne.
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Eigentlich wollte sich Katrin Iskam in der Lüneburger Heide nur ihren ganz persönlichen Gartentraum erfüllen, doch inzwischen inspiriert sie mit herzhaftem Humor und unkonventionellen Methoden allein auf Instagram Zehntausende Menschen.