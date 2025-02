Neueröffnungen auf Tiefpunkt Wo schließen in unserer Region die meisten Apotheken? 18.02.2025, 06:00 Uhr

i Nur noch eine neue Apotheke wurde im Jahr 2024 in Rheinland-Pfalz eröffnet, dafür schlossen 33 Geschäfte ihre Türen für immer. Die Landesapothekerkammer schlägt Alarm und fordert die Politik zum Handeln auf. Ole Spata. picture alliance / Ole Spata/dpa

Immer mehr Apotheken müssen in Deutschland schließen. Hohe Ausgaben, niedriges Honorar und fehlender Nachwuchs machen ihnen zunehmend zu schaffen. Wie sieht die Lage im nördlichen Rheinland-Pfalz aus? Eine Übersicht.

Der Blick in die deutschen Innenstädte zeigt: Der Weg zu der nächstgelegenen Apotheke wird für viele Menschen immer länger. Viele Geschäfte mussten in den vergangenen Jahren schließen. Besonders ernst ist die Lage für ältere, weniger mobile Menschen, die nicht mehr so einfach in die Nachbargemeinde fahren können, wenn die nächstgelegene Apotheke zugemacht hat – vor allem auf dem Land ist das ein Problem.

