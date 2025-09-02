Wohllebens Waldakademie in Wershofen will den Menschen das Ökosystem Wald näherbringen. Dabei soll es nicht nur um Fakten gehen, sondern auch um Emotionen. Tobias und Johanna Wohlleben wollen ihre Gäste für die Wälder begeistern – um sie zu schützen.

Wershofen im Landkreis Ahrweiler, gelegen auf etwa 400 Metern Höhe, ist umgeben von Wald. Manche Seitentäler – wie das Armuthsbachtal – sind so ruhig, dass man „wirklich kaum etwas von Zivilisation mitbekommt“, sagt Tobias Wohlleben. Begeisterung schwingt in seiner Stimme mit – Begeisterung für den Wald. Und genau diese wollen der 31-Jährige und seine Frau Johanna den Gästen ihrer Waldakademie in Wershofen mit auf den Weg geben.

Gegründet wurde Wohllebens Waldakademie Ende 2016 – von Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben zusammen mit zwei ehemaligen Kolleginnen aus der örtlichen Forstverwaltung. Wohlleben, unter anderem bekannt für sein Buch „Das geheime Leben der Bäume“, gehört zu den Dozenten an der Akademie. Inhaber ist inzwischen sein Sohn Tobias, der mit seiner Frau Johanna Wohlleben die Geschäftsführung innehat.

Schon als Kind viel im Wald unterwegs

Bevor Tobias Wohlleben in die Waldakademie einstieg, studierte er zunächst Geografie, bis er ein Software-Unternehmen mit einem Freund gründete. Seine Anteile daran verkauft er, als er 2018 die Chance hat, die Waldakademie zu übernehmen, so berichtet er. „Mein Vater ist Förster“, sagt Wohlleben, „ich war auch als Kind immer mit draußen, sehr viel im Wald.“ Regelmäßig lese er sich neues Wissen zum Thema Wald an.

Auch Johanna Wohlleben, die aus der Versicherungsbranche kommt, hat sich in das Thema eingefuchst. Was ihr von Anfang an in der Akademie gefallen hat: Dass die Menschen trotz schlechter Nachrichten aus dem Wald und über den Klimawandel, „optimistisch und gestärkt hier rausgehen“, sagt die 31-Jährige. Als Dozenten an der Akademie haben sie und ihr Mann Experten verschiedener Fachrichtungen um sich geschart.

„Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, den Wald gut zu behandeln.“

Tobias Wohlleben, Inhaber von Wohllebens Waldakademie

„Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, den Wald gut zu behandeln“, erklärt Tobias Wohlleben. „Das geht am besten, indem man Menschen dafür begeistert und ihnen zeigt: Wälder sind tolle Organismen.“ Es gehe darum, zu vermitteln, dass die Wälder mit ihren Bäumen mehr sind als Holzproduzenten – sie sind Ökosysteme. „Die Bäume interagieren miteinander, nicht nur innerartlich, sondern auch mit anderen Arten“, erklärt Wohlleben.

Natürlich solle Wissen über den Wald in der Akademie transportiert werden. Aber wichtiger als Fakten seien Aha-Erlebnisse in der Natur, die die Akademie-Gäste „emotional abholen“. Auch Kinder könne man nicht durch kilometerlange Wanderungen für die Natur begeistern. „Sondern indem man in den Wald geht und sich Zeit nimmt, die Sachen ertastet, fühlt und schmeckt – zumindest wenn man weiß, wo man reinbeißen darf“, scherzt Wohlleben, dessen Akademie etwa auch Pilz- und Wildkräuterseminare anbietet.

i Die Waldakademie will ihren Kursteilnehmern zeigen, wie viel es im Wald zu entdecken gibt. Celine Winters/ Wohllebens Waldakademie

Zwischen 5000 und 6000 Menschen besuchten jährlich die Veranstaltungen der Waldakademie in Wershofen. Die Motive der Besucher seien unterschiedlich. Nicht immer seien es Menschen, die bereits Ahnung von der Materie haben, erklärt Johanna Wohlleben. Manche wollten einfach etwas Neues lernen und eine gute Zeit haben. Und: „All diese Menschen, die herkommen“, sagt Wohlleben, „werden zu Multiplikatoren, die sich wiederum für den Wald starkmachen.“

Wer auf die Internetseite der Waldakademie blickt, stellt fest, dass sie eine Vielzahl an Betätigungsfeldern hat – dabei geht es zum einen ums Geldverdienen, zum anderen aber auch um ehrenamtliches Engagement. „Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche für uns ist das Veranstaltungsbusiness“, erklärt Tobias Wohlleben.

Viele Gäste kommen aus Rheinland-Pfalz und NRW

Von der zweistündigen „Wanderung zum geheimen Leben der Bäume“ bis hin zu einer ganzen Waldwoche oder einer Ausbildung zum Waldführer sind verschiedene Kurse im Angebot. „Etwa 90 Prozent unserer Gäste sind Privatkunden“, schätzt Johanna Wohlleben. Ein Großteil der Kunden komme aus Rheinland-Pfalz und dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Aber auch Gäste aus Berlin oder den Benelux-Ländern tummelten sich in Wershofen.

Gehalten werden die Kurse von sechs fest angestellten Dozentinnen und Dozenten sowie acht Freiberuflern, berichtet Johanna Wohlleben. Die Fachrichtungen der Experten seien bunt gemischt: vom Biologen, über den Forstwirt bis hin zum Geografen oder der Umweltbiowissenschaftlerin. Daneben können auf der Webseite wald-lernen.de Online-Kurse rund um das Thema Wald gebucht werden. Beraten würden zudem Unternehmen, die Forschungs- oder Waldschutzprojekte etablieren sowie Waldbesitzer, die ihren Wald ökologisch bewirtschaften möchten.

i Neben dem Wald als Lernort hat die Waldakademie auch Seminarräume in Wershofen. Celine Winters/ Wohllebens Waldakademie

Waldwissen gibt die Akademie auch unentgeltlich via Social Media weiter. „Wir sind sehr aktiv, insbesondere auf Instagram und YouTube“, sagt Johanna Wohlleben. „Auf Instagram versuchen wir, eine Art Waldlexikon zu machen.“ Dabei gehe es um Standardthemen, aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Das Thema Naturschutz soll so „attraktiv, neu und spritzig“ transportiert werden.

Über die Online-Plattformen, per Mail oder Telefon erreichten die Akademie zudem zahlreiche fachliche Fragen. Zwischen 500 und 600 Stunden pro Jahr investierten die Mitarbeiter der Waldakademie, „um diesen Menschen kostenlos weiterhelfen zu können und sie bei ihrem Engagement zu unterstützen“, berichtet Johanna Wohlleben.

Viele Laubwälder im Land sind von Vorteil

Heiße Sommertage – wie der Tag im August, an dem unsere Zeitung in der Waldakademie zu Besuch ist – sind eine Belastung für den Wald. Doch was den Zustand der Wälder angeht, habe Rheinland-Pfalz den Vorteil, dass es im Bundesland sehr viele Laubwälder gebe. „Wenn man durch die Landschaft fährt, sehen die Wälder in Rheinland-Pfalz noch deutlich besser aus als in anderen Bundesländern, die zum Beispiel besonders viele Fichtenplantagen haben“, sagt Tobias Wohlleben. Solche Monokulturen seien in der Vergangenheit in Gebieten gepflanzt worden, in denen sie nicht beheimatet sind, sich nicht wohlfühlten. „Die leiden als erste unter der Trockenheit und Hitze“, erklärt Wohlleben, „und dementsprechend sind es auch diese Waldgebiete, die besonders schnell anfällig werden, zum Beispiel für den Borkenkäfer.“

Sehr alte Laubwälder will die Waldakademie durch ihr Urwald-Projekt unter Schutz stellen. Diese seien die „Regenwälder Europas“, hätten aber nur noch einen sehr geringen Flächenanteil. Wie die Akademie erklärt, speichern sie große Mengen an Kohlenstoff. Um die Wälder zu schützen, werden sie für 50 Jahre von den Eigentümern gepachtet. Diese verzichten im Gegenzug auf den Holzeinschlag. Das Totholz unbewirtschafteter Wälder, schreibt die Akademie online, biete wiederum Lebensraum für zahlreiche Insekten- und Pilzarten.

i Über das Urwald-Projekt will Wohllebens Waldakademie alte Laubwälder schützen - hier eine geschützte Fläche in der Eifelgemeinde Rodder. Celine Winters/ Wohllebens Waldakademie

„In diesem Projekt darf der Wald einfach mal machen. Und wir können zuschauen, was er macht“, sagt Johanna Wohlleben, „und das ist total interessant, weil er sich selbst am besten regenerieren kann.“ Finanziert wird das Projekt über Schutzpatenschaften. Ab 3,65 Euro kann beispielsweise ein Quadratmeter in Nohn in der Eifel geschützt werden. Insgesamt stehen schon 123 Hektar in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unter Schutz.

Die Waldakademie plädiert dafür, den Holzkonsum zurückzufahren – zugunsten des Klimas und der Artenvielfalt. „Wald, der aus der Holznutzung genommen wird, kann sich zu einem hochwertigen, artenreichen Lebensraum entwickeln, der sich als besonders wertvolles Mittel gegen den Klimawandel erweist“, heißt es auf der Internetseite der Akademie.

„Die vegane Ernährung ist einfach die waldfreundlichste Ernährung.“

Johanna Wohlleben, Geschäftsführerin der Waldakademie

Eine Vision der Waldakademie, die diese zudem auf ihrer Internetseite beschreibt: Würden weniger tierische Produkte verbraucht, könnten mehr landwirtschaftliche Flächen in Wald umgewandelt werden. „Von der dann größeren Waldfläche sollen 30 Prozent unter Schutz gestellt werden“, erklärt die Akademie. „Die anderen 70 Prozent sollen konsequent ökologisch bewirtschaftet werden.“

Was den Verzicht auf tierische Lebensmittel angeht, so möchte die Waldakademie mit gutem Beispiel vorangehen. In ihrem hauseigenen Café Blattwerk werden ausschließlich vegane Speisen und Getränke angeboten. „Die vegane Ernährung ist einfach die waldfreundlichste Ernährung“, sagt Johanna Wohlleben. Offen steht das Café Seminarteilnehmern, aber auch externen Gästen. „Wir zeigen, dass vegan lecker sein kann und nicht immer mit Verzicht verbunden sein muss“, betont die 31-Jährige.

i Im Café Blattwerk bietet Wohllebens Waldakademie vegane Getränke und Speisen an. Celine Winters/ Wohllebens Waldakademie

Das neueste Projekt der Akademie: die Filmdokumentation einer Reise in die rumänischen Karpaten. Ein Team der Waldakademie hat die Tour mit Elektro-Autos angetreten – unterstützt durch Ford Deutschland und den Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin. „In Rumänien und der Ukraine sind die letzten großen Buchen-Urwälder Europas“, erklärt Tobias Wohlleben. „Das ist quasi unsere heimische Waldform, so sähen 80 Prozent von Deutschland eigentlich aus.“ Der 30-minütige Film solle zeigen, wie es hierzulande einmal aussah – und, so die Hoffnung der Akademie, künftig wieder aussehen könnte.

Um den Menschen zudem die Angst vor der E-Mobilität zu nehmen, wie Wohlleben sagt, habe das Team die etwa zweieinhalbtausend Kilometer mit einem E-Auto zurückgelegt. Geplant seien nun kostenlose Filmevents in größeren Unternehmen, um die Mitarbeiter für den Wald- und Naturschutz zu begeistern. „Viele erwarten, dass Naturschutz träge, traurig und trist ist“, meint Johanna Wohlleben. Doch das müsse nicht so sein. Sie wollen „das alles ein bisschen sexy“ machen, zeigen, „dass es auch cool sein und Spaß machen kann“. Sie wollen begeistern.