Bundeswehr-Geräte gestohlen Drohnendieb zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt Marta Fröhlich 10.12.2025, 09:32 Uhr

Ein 29-Jähriger wollte hohe Schulden begleichen und brach deshalb siebenmal in Gebäude ein, um Geld und Wertgegenstände – darunter 172 Drohnen – zu stehlen. Dafür wurde er jetzt am Landgericht Koblenz verurteilt.

Das Landgericht Koblenz hat einen 29-Jährigen wegen schweren Raubes in Tateinheit mit Sachbeschädigung in sieben Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Rüsselsheimer war mit bisher nicht gefassten Komplizen siebenmal in Gewerbegebäude unter anderem in Diez, Bad Kreuznach, Ludwigshafen und Mainz eingebrochen und hatte Diebesgut im Wert im sechsstelligen Bereich gestohlen, darunter auch 172 Drohnen, von ...







